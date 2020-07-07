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В Китае автобус со школьниками упал в воду

07 июля 2020 11:40
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Новости Китая. Школьный автобус упал в водохранилище в китайской провинции Гуйчжоу: погибли 2 человека, ещё как минимум 16 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае автобус со школьниками упал в воду-1

По неизвестным пока причинам транспортное средство съехало с полосы движения, пересекло дорогу и, врезавшись в отбойник, рухнуло в воду. Момент ЧП попал на камеры видеонаблюдения.

В Китае автобус со школьниками упал в воду-4

На месте происшествия развернулась масштабная поисково-спасательная операция: задействованы около 100 человек, в том числе 17 водолазов. С помощью спецтехники из воды удалось вытянуть автобус. Пострадавших доставили в больницу.

Сколько всего пассажиров находилось в салоне, пока неизвестно. Поиски продолжаются.

# Авария # Фотофакт

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