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Британская разведка сообщила, что кусты и деревья мешают контрнаступлению ВСУ

03 августа 2023 11:23
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Разрастающаяся зелень – кустарники и маленькие деревья – превращаются в преграду для контрнаступления ВСУ на юге страны, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую разведку.

Зона ведения боевых действий не обрабатывается уже 18 месяцев, что приводит к активизации роста сорняков из-за жаркого и влажного лета. Растительность помогает замаскировать позиции российской обороны и усложняет обезвреживание минных полей. В западных СМИ отмечаются провалы украинского наступления, обращается внимание на отказ бойцов ВСУ от натовской тактики после организованного США и их союзниками обучения. Это порождает в Америке опасения по поводу наличия у украинских подразделений запасов оружия.

# Международная политика

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