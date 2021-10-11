В Китае из-за наводнения в зоне бедствия оказались около 2 млн человек

Новости Китая. Четыре человека погибли, около десяти пропали без вести при наводнении на севере Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там из-за сильных ливней реки вышли из берегов. Потоки воды разрушили 17 тысяч домов, уничтожили около 200 тысяч гектаров посевов. В зоне бедствия оказались около двух миллионов человек.