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В Китае из-за наводнения в зоне бедствия оказались около 2 млн человек

11 октября 2021 13:16
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Новости Китая. Четыре человека погибли, около десяти пропали без вести при наводнении на севере Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Китае из-за наводнения в зоне бедствия оказались около 2 млн человек-1

Там из-за сильных ливней реки вышли из берегов. Потоки воды разрушили 17 тысяч домов, уничтожили около 200 тысяч гектаров посевов. В зоне бедствия оказались около двух миллионов человек.  

В Китае из-за наводнения в зоне бедствия оказались около 2 млн человек-4

В регионе создаются центры временного размещения людей, вынужденных покинуть свои дома. А это 120 тысяч жителей. И это количество будет расти, так как дожди не прекращаются. В Китае это наводнение назвали самым большим за последние 40 лет.  

# Наводнение # Фотофакт

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