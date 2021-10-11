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Опасность взрыва сохраняется. В Ливане горит крупное нефтехранилище

11 октября 2021 11:53
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Новости Ливана. В Ливане загорелось одно из крупнейших нефтехранилищ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Опасность взрыва сохраняется. В Ливане горит крупное нефтехранилище -1

Из-за опасности взрыва из района ЧП эвакуировали людей. Этот пожар грозит стать катастрофой для страны, которая и так испытывает тяжелейший экономический кризис. Из-за нехватки топлива там уже закрылись две крупные электростанции, оставив Ливан без электроэнергии.

Опасность взрыва сохраняется. В Ливане горит крупное нефтехранилище -4

По словам специалистов, эта ситуация может продлиться несколько дней. Власти пытаются решить эту проблему.  

# Пожар # Фотофакт

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