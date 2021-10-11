Опасность взрыва сохраняется. В Ливане горит крупное нефтехранилище

Новости Ливана. В Ливане загорелось одно из крупнейших нефтехранилищ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за опасности взрыва из района ЧП эвакуировали людей. Этот пожар грозит стать катастрофой для страны, которая и так испытывает тяжелейший экономический кризис. Из-за нехватки топлива там уже закрылись две крупные электростанции, оставив Ливан без электроэнергии.