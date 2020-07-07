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Дубай открывает границы для туристов

07 июля 2020 09:15
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Новости мира. Дубай открывает границы для туристов. Все прибывающие сюда должны предоставить отрицательный тест на коронавирус либо сдать его прямо в аэропорту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

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Если результат анализа окажется положительным, туристов направят на двухнедельный карантин. Подобные требования касаются и резидентов эмирата, которые сейчас находятся за его пределами.   

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К жизни до пандемии возвращается также Словакия. С 7 июля въехать в республику могут жители более 30 государств. Среди них страны Евросоюза, Австралия, Китай, Япония и Новая Зеландия. При этом иметь при себе отрицательный тест на COVID-19 и проходить двухнедельный карантин прибывшим туристам не придётся.  

# Коронавирус # Фотофакт

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