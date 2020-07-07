Прямой эфир

Ослабление карантина в Киеве: рестораны и кинотеатры будут работать после 22 часов

07 июля 2020 09:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. В Киеве карантинные ограничения ослабят. Комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Ослабление карантина в Киеве: рестораны и кинотеатры будут работать после 22 часов-1

Однако время проведения культурно-массовых мероприятий в украинской столице остается ограниченным до 10 вечера. Ранее сообщалось, что 1 июля власти города приняли решение об усилении противоэпидемических мер в Киеве. Тогда и были введены ограничения. Согласно решению правительства, в стране до 31 июля действует адаптивный карантин.  

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Дубай открывает границы для туристов
07 июля 2020 09:15

Дубай открывает границы для туристов

В Ливане таксисты требуют увеличить плату за проезд
07 июля 2020 09:05

В Ливане таксисты требуют увеличить плату за проезд

Непогода в Японии: затоплены здания и дороги, 14 человек пропали без вести
07 июля 2020 08:58

Непогода в Японии: затоплены здания и дороги, 14 человек пропали без вести