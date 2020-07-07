Ослабление карантина в Киеве: рестораны и кинотеатры будут работать после 22 часов

Новости Украины. В Киеве карантинные ограничения ослабят. Комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила ресторанам, заведениям общественного питания, кинотеатрам и театрам работать после 22 часов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако время проведения культурно-массовых мероприятий в украинской столице остается ограниченным до 10 вечера. Ранее сообщалось, что 1 июля власти города приняли решение об усилении противоэпидемических мер в Киеве. Тогда и были введены ограничения. Согласно решению правительства, в стране до 31 июля действует адаптивный карантин.