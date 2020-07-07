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В Ливане таксисты требуют увеличить плату за проезд

07 июля 2020 09:05
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Новости Ливана. Массовый протест таксистов в Бейруте. Сотни работников на автомобилях заблокировали несколько главных улиц города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди требуют увеличить плату за проезд и освободить таксистов от дорожного налога.

В Ливане таксисты требуют увеличить плату за проезд-1

Ливан сейчас переживает не лучшие времена. Национальная денежная единица страны обесценилась на 80 %. Значительно вырос уровень безработицы,  резко поднялись цены на продукты и на горюче-смазочные материалы. На фоне такой обстановки и экономического кризиса страну охватили массовые беспорядки.

# Забастовка # Фотофакт

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