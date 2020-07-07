В Ливане таксисты требуют увеличить плату за проезд

Новости Ливана. Массовый протест таксистов в Бейруте. Сотни работников на автомобилях заблокировали несколько главных улиц города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люди требуют увеличить плату за проезд и освободить таксистов от дорожного налога.