В Ливане таксисты требуют увеличить плату за проезд

Новости Ливана. Массовый протест таксистов в Бейруте. Сотни работников на автомобилях заблокировали несколько главных улиц города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Люди требуют увеличить плату за проезд и освободить таксистов от дорожного налога.
Ливан сейчас переживает не лучшие времена. Национальная денежная единица страны обесценилась на 80 %. Значительно вырос уровень безработицы, резко поднялись цены на продукты и на горюче-смазочные материалы. На фоне такой обстановки и экономического кризиса страну охватили массовые беспорядки.