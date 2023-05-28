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В Киеве сообщили о самой массированной атаке беспилотниками с начала СВО

28 мая 2023 08:02
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В ночь на воскресенье Киев подвергся самому массированному удару беспилотников с начала спецоперации. Об этом сообщил глава военной администрации города Сергей Попко, пишет РИА Новости. Длительность атаки составила более пяти часов, а на большей части Украины была объявлена воздушная тревога. 

СМИ также сообщали о ряде сильных взрывов в Киеве и других регионах страны, включая Житомирскую, Сумскую и Черкасскую области. Также есть информация о возгораниях на одном из предприятий в Голосеевском районе.

# Международная политика

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