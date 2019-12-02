В Великобритании почтили память убитых выпускников Кембриджского университета

Новости Великобритании. Великобритания скорбит по жертвам теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От рук злоумышленника погибли двое выпускников Кембриджского университета. Ещё несколько человек были ранены.

Нападение произошло 29 ноября. Вооруженный ножом мужчина набросился на людей в примыкающем к Лондонскому мосту историческом здании. Прибывшая к месту происшествия полиция ликвидировала террориста, после того, как на нём было замечено взрывное устройство. Напавший на прохожих в Лондоне мужчина отсидел 6 лет за терроризм