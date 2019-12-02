Прямой эфир

В Великобритании почтили память убитых выпускников Кембриджского университета

02 декабря 2019 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Великобритания скорбит по жертвам теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

От рук злоумышленника погибли двое выпускников Кембриджского университета. Ещё несколько человек были ранены.

В Великобритании почтили память убитых выпускников Кембриджского университета -1

Нападение произошло 29 ноября. Вооруженный ножом мужчина набросился на людей в примыкающем к Лондонскому мосту историческом здании. Прибывшая к месту происшествия полиция ликвидировала террориста, после того, как на нём было замечено взрывное устройство.

Напавший на прохожих в Лондоне мужчина отсидел 6 лет за терроризм

В Великобритании почтили память убитых выпускников Кембриджского университета -4

Позже выяснилось, что это был муляж. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка.

Память жертв теракта почтили на траурной церемонии в Саутваркском соборе.

# Убийство # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Турине эвакуируют жителей из-за бомбы времён Второй мировой войны
02 декабря 2019 08:07

В Турине эвакуируют жителей из-за бомбы времён Второй мировой войны

Гранд-Каньон в снегу: в Аризоне бушует метель
02 декабря 2019 06:31

Гранд-Каньон в снегу: в Аризоне бушует метель

Пассажирский автобус упал с моста в Забайкальском крае. Погибли 19 человек
01 декабря 2019 13:50

Пассажирский автобус упал с моста в Забайкальском крае. Погибли 19 человек