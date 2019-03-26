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В Казахстане возросло число пострадавших в результате крупного ДТП

26 марта 2019 14:37
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Новости Казахстана. Госпитализированы более 20 человек. Общее количество людей, получивших травмы, составило 35, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Казахстане возросло число пострадавших в результате крупного ДТП-1

На месте ЧП продолжают работать правоохранители. Причины инцидента все еще не установлены. Масштабная авария в столице страны произошла утром 26 марта. Пассажирский автобус на огромной скорости врезался в два других, стоящих на светофоре. Погибли два человека.

В Казахстане возросло число пострадавших в результате крупного ДТП-4

# Авария # Фотофакт

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