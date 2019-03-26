Наводнение в Иране унесло несколько десятков жизней

Новости Ирана. По меньшей мере 19 человек стали жертвами мощного наводнения на юге Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около сотни граждан поступили в больницы с различными травмами. Из-за проливных дождей местные реки вышли из берегов, затопив большую часть страны. Сильнее всего от удара стихии пострадал город Шираз.