Прямой эфир

Наводнение в Иране унесло несколько десятков жизней

26 марта 2019 11:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Ирана. По меньшей мере 19 человек стали жертвами мощного наводнения на юге Ирана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наводнение в Иране унесло несколько десятков жизней -1

Около сотни граждан поступили в больницы с различными травмами. Из-за проливных дождей местные реки вышли из берегов, затопив большую часть страны. Сильнее всего от удара стихии пострадал город Шираз.

Наводнение в Иране унесло несколько десятков жизней -4

Жителей населенных пунктов, расположенных у рек и водоемов, эвакуировали. В пострадавшие районы вертолетами доставляют продукты и предметы первой необходимости. По данным синоптиков, в ближайшие дни дожди лишь усилятся.

Наводнение в Иране унесло несколько десятков жизней -7

Наводнение в Иране унесло несколько десятков жизней -9

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Британии обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны
26 марта 2019 09:36

В Британии обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны

Летевший из Мумбаи лайнер экстренно сел в Сингапуре из-за угрозы взрыва
26 марта 2019 09:12

Летевший из Мумбаи лайнер экстренно сел в Сингапуре из-за угрозы взрыва

Смертельное ДТП в Казахстане. На дороге столкнулись три автобуса и несколько легковых авто
26 марта 2019 08:50

Смертельное ДТП в Казахстане. На дороге столкнулись три автобуса и несколько легковых авто