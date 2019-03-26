В Британии обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны

Новости Великобритании. В британском Бирмингеме обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В британском Бирмингеме обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В целях обеспечения безопасности правоохранители эвакуировали посетителей и персонал торгового комплекса, у которого была найдена бомба, а также жильцов близлежащих домов.
Прибывшие к месту инцидента саперы оцепили потенциально опасную территорию. После того, как снаряд обезвредят, его вывезут на безопасное расстояние от города и уничтожат контролируемым взрывом.