Массовая эвакуация в Германии. Поступили сообщения о минировании 6 ратушей в разных городах страны

Новости Германии. В шести немецких городах из-за угрозы взрыва эвакуированы ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. В шести немецких городах из-за угрозы взрыва эвакуированы ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет об объектах в Аугсбурге, Кайзерслаутерне, Хемнице, Геттингене, Нойнкирхене и Рендсбурге. В отделения полиции поступили письма, в которых сообщалось, что ратуши заминированы.
Правоохранители, взрывотехники и кинологи прибыли к ратушам, вывели людей и приступили к проверке зданий. Информации о пострадавших нет. Вероятнее всего, минирования ложные.