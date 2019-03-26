Массовая эвакуация в Германии. Поступили сообщения о минировании 6 ратушей в разных городах страны

Новости Германии. В шести немецких городах из-за угрозы взрыва эвакуированы ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет об объектах в Аугсбурге, Кайзерслаутерне, Хемнице, Геттингене, Нойнкирхене и Рендсбурге. В отделения полиции поступили письма, в которых сообщалось, что ратуши заминированы.