Прямой эфир

Массовая эвакуация в Германии. Поступили сообщения о минировании 6 ратушей в разных городах страны

26 марта 2019 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. В шести немецких городах из-за угрозы взрыва эвакуированы ратуши, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовая эвакуация в Германии. Поступили сообщения о минировании 6 ратушей в разных городах страны -1

Речь идет об объектах в Аугсбурге, Кайзерслаутерне, Хемнице, Геттингене, Нойнкирхене и Рендсбурге. В отделения полиции поступили письма, в которых сообщалось, что ратуши заминированы.

Массовая эвакуация в Германии. Поступили сообщения о минировании 6 ратушей в разных городах страны -4

Правоохранители, взрывотехники и кинологи прибыли к ратушам, вывели людей и приступили к проверке зданий. Информации о пострадавших нет. Вероятнее всего, минирования ложные.

Массовая эвакуация в Германии. Поступили сообщения о минировании 6 ратушей в разных городах страны -7

# Лжеминирование # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Наводнение в Иране унесло несколько десятков жизней
26 марта 2019 11:35

Наводнение в Иране унесло несколько десятков жизней

В Британии обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны
26 марта 2019 09:36

В Британии обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны

Летевший из Мумбаи лайнер экстренно сел в Сингапуре из-за угрозы взрыва
26 марта 2019 09:12

Летевший из Мумбаи лайнер экстренно сел в Сингапуре из-за угрозы взрыва