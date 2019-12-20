Прямой эфир

Стрельбу на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области

20 декабря 2019 08:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. В Москве расследуют произошедший накануне у здания ФСБ инцидент со стрельбой. В квартире подозреваемого провели обыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный стрелял из автомата у здания ФСБ на Лубянке

Стрельбу на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области-1

По данным российских СМИ, стрельбу на улице Большая Лубянка устроил 39-летний житель Московской области. Мyжчина долгое время работал в охранных предприятиях.

Стрельбу на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области-4

По уже подтверждённой информации, жертвой стрелявшего стал сотрудник спецслужбы, еще пятеро человек, в том числе один прохожий, получили ранения.

Стрельбу на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области-7

Напомним, в результате перестрелки со спецназом нападавшего ликвидировали. Мотивы действий мужчины устанавливаются. 

# Стрельба # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В результате стрельбы у Лубянки погиб сотрудник спецслужбы
19 декабря 2019 20:10

В результате стрельбы у Лубянки погиб сотрудник спецслужбы

Неизвестный стрелял из автомата у здания ФСБ на Лубянке
19 декабря 2019 17:39

Неизвестный стрелял из автомата у здания ФСБ на Лубянке

Санта-Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию
19 декабря 2019 14:29

Санта-Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию