Стрельбу на Лубянке устроил 39-летний житель Московской области

Новости России. В Москве расследуют произошедший накануне у здания ФСБ инцидент со стрельбой. В квартире подозреваемого провели обыск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неизвестный стрелял из автомата у здания ФСБ на Лубянке

По данным российских СМИ, стрельбу на улице Большая Лубянка устроил 39-летний житель Московской области. Мyжчина долгое время работал в охранных предприятиях.

По уже подтверждённой информации, жертвой стрелявшего стал сотрудник спецслужбы, еще пятеро человек, в том числе один прохожий, получили ранения.