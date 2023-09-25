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Глава МИД Финляндии: санкции вредят рядовым россиянам, но у Хельсинки нет выбора

25 сентября 2023 09:15
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Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью The Washington Post призналась, что западные санкции, нацеленные на Россию, затрагивают рядовых граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

Она особо отметила, что Россия и россияне понимают, что за положение дел в Украине «приходится платить». Также Валтонен выразила мысль, что без помощи Запада Украина может пропасть, а Россия усилится, что невыгодно Финляндии и ее союзникам.

Президент России Владимир Путин, невзирая на активизацию санкций со стороны Запада, заявил, что РФ спокойно проходит через данный период, а инициаторы санкций наказывают сами себя.

# Международная политика

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