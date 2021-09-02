Прямой эфир

Талибы начали военную операцию против сил сопротивления в Панджшере

02 сентября 2021 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Афганистана. Талибы начали военную операцию против сил сопротивления мятежной провинции Панджшер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Талибы начали военную операцию против сил сопротивления в Панджшере-1

Они нанесли массированные удары по позициям повстанцев и уничтожили 11 огневых рубежей противника. Панджшер – это единственный неподконтрольный «Талибану» район в Афганистане. Лидеры движения до последнего пытались урегулировать конфликт мирным путем, но все переговоры провалились.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Братиславе сотни демонстрантов перекрыли движение рядом с дворцом президента
02 сентября 2021 08:52

В Братиславе сотни демонстрантов перекрыли движение рядом с дворцом президента

По улицам плывут машины и мебель. Последствия мощного шторма в Каталонии
02 сентября 2021 08:26

По улицам плывут машины и мебель. Последствия мощного шторма в Каталонии

Подросток погиб при стрельбе в американской школе
02 сентября 2021 07:33

Подросток погиб при стрельбе в американской школе