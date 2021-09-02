Талибы начали военную операцию против сил сопротивления в Панджшере

Новости Афганистана. Талибы начали военную операцию против сил сопротивления мятежной провинции Панджшер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они нанесли массированные удары по позициям повстанцев и уничтожили 11 огневых рубежей противника. Панджшер – это единственный неподконтрольный «Талибану» район в Афганистане. Лидеры движения до последнего пытались урегулировать конфликт мирным путем, но все переговоры провалились.