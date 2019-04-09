В Канаде снегопад парализовал работу аэропортов

Новости Канады. В Канаде из-за сильного снегопада нарушена работа аэропортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Удар стихии пришелся на провинции Нью-Брансуик и Новая Шотландия.

По прогнозам синоптиков, в некоторых районах менее чем за сутки может выпасть месячная норма осадков. Власти призывают жителей воздержаться от поездок на автомобилях из-за плохой видимости и переждать непогоду дома.