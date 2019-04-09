Дерзкое ограбление. В Ирландии воры украли банкомат при помощи экскаватора

Новости мира. В Северной Ирландии грабители украли банкомат при помощи экскаватора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл в городе Дунгивен.
Новости мира. В Северной Ирландии грабители украли банкомат при помощи экскаватора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл в городе Дунгивен.
Угнав со стройки спецтехнику, злоумышленники сорвали со стены заправки устройство с деньгами. А затем увезли добычу на украденном автомобиле, с которого заранее срезали крышу.
На всё про всё у бандитов ушло всего четыре минуты. В настоящее время полиция разыскивает преступников.