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Дерзкое ограбление. В Ирландии воры украли банкомат при помощи экскаватора

09 апреля 2019 08:54
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Новости мира. В Северной Ирландии грабители украли банкомат при помощи экскаватора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошёл в городе Дунгивен.

Дерзкое ограбление. В Ирландии воры украли банкомат при помощи экскаватора-1

Угнав со стройки спецтехнику, злоумышленники сорвали со стены заправки устройство с деньгами. А затем увезли добычу на украденном автомобиле, с которого заранее срезали крышу.

Дерзкое ограбление. В Ирландии воры украли банкомат при помощи экскаватора-4

На всё про всё у бандитов ушло всего четыре минуты. В настоящее время полиция разыскивает преступников.

# Ограбление # Фотофакт

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