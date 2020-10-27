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В Калифорнии два природных пожара, эвакуируются более 100 тысяч человек

27 октября 2020 14:22
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Новости США. Более 100 тысяч человек должны срочно эвакуироваться из-за двух природных пожаров, стремительно распространяющихся в Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Калифорнии два природных пожара, эвакуируются более 100 тысяч человек-1

Возгорания вспыхнули 26 октября в округе Ориндж. Одно из них охватило площадь около 29 квадратных километров, другое – 4,5 квадратных километра.  

В Калифорнии два природных пожара, эвакуируются более 100 тысяч человек-4

Борьбу с огненной стихией ведут не менее 700 специалистов, двое из них получили серьезные ожоги во время тушения. О пострадавших среди местных жителей не сообщается.  

В Калифорнии два природных пожара, эвакуируются более 100 тысяч человек-7

В последние месяцы осени в Калифорнии довольно часто возникают природные пожары. Это связано с особенностями климата. В 2020 году огонь уничтожил рекордные 16,5 тысячи квадратных километров лесов. В огне погибли свыше 30 человек.  

# Пожар # Фотофакт

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