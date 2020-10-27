В Калифорнии два природных пожара, эвакуируются более 100 тысяч человек

Новости США. Более 100 тысяч человек должны срочно эвакуироваться из-за двух природных пожаров, стремительно распространяющихся в Калифорнии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возгорания вспыхнули 26 октября в округе Ориндж. Одно из них охватило площадь около 29 квадратных километров, другое – 4,5 квадратных километра.

Борьбу с огненной стихией ведут не менее 700 специалистов, двое из них получили серьезные ожоги во время тушения. О пострадавших среди местных жителей не сообщается.