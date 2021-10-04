В Кабуле в результате теракта погибли 12 человек, более 30 пострадали

Новости Афганистана. При взрыве у мечети в Кабуле погибли 12 человек, более 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным данным, мишенями теракта были представители талибов и назначенные ими чиновники. В частности, служащие Минобороны.