В Кабуле в результате теракта погибли 12 человек, более 30 пострадали

Новости Афганистана. При взрыве у мечети в Кабуле погибли 12 человек, более 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. При взрыве у мечети в Кабуле погибли 12 человек, более 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным данным, мишенями теракта были представители талибов и назначенные ими чиновники. В частности, служащие Минобороны.
В мечети в момент взрыва проводились погребальные молитвы в связи со смертью матери заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана. Уже объявлено о задержании трех подозреваемых в организации взрыва.