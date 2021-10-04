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В Кабуле в результате теракта погибли 12 человек, более 30 пострадали

04 октября 2021 08:16
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Новости Афганистана. При взрыве у мечети в Кабуле погибли 12 человек, более 30 пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Кабуле в результате теракта погибли 12 человек, более 30 пострадали-1

По предварительным данным, мишенями теракта были представители талибов и назначенные ими чиновники. В частности, служащие Минобороны.  

В Кабуле в результате теракта погибли 12 человек, более 30 пострадали-4

В мечети в момент взрыва проводились погребальные молитвы в связи со смертью матери заместителя министра культуры и информации временного правительства Афганистана. Уже объявлено о задержании трех подозреваемых в организации взрыва.  

# Теракт в Афганистане # Фотофакт

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