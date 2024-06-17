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В Израиле началась «Неделя сопротивления» с требованием отставки премьера страны

17 июня 2024 14:00
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В Израиле с новой силой вспыхнули антиправительственные выступления. В Тель-Авиве сотни людей перекрыли основное шоссе, из-за чего там образовалась многокилометровая пробка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле началась «Неделя сопротивления» с требованием отставки премьера страны-1

Они требуют отставки премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и проведения досрочных выборов. По словам организаторов, этой акцией они начинают «Неделю сопротивления» в стране. Демонстранты призвали израильтян присоединиться к шествиям и забастовкам. Несколько транспортных компаний, по их словам, даже предоставили автобусы для переброски активистов в город из сельской местности. Всю неделю возле здания Кнессета будут проходить митинги с целью заставить правительство провести досрочные выборы до 7 октября, годовщины начала конфликта в Газе.

# Международная политика # Биньямин Нетаньяху

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