Франция в четыре раза увеличит выпуск снарядов

Франция решила увеличить производство снарядов в четыре раза. Об этом заявили в крупнейшем оборонно-промышленном предприятии страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Если сейчас там выпускают в среднем 20 тысяч боеприпасов в год, то к 2026-му это количество вырастет до 80 тысяч. Всего же военный завод уже заключил контракты на рекордную сумму – более 45 миллиардов евро. И это только начало. Даже таких денег недостаточно, чтобы удовлетворить постоянно возрастающие потребности французского Министерства обороны. К концу этого года предприятие ожидает увеличения прибыли еще как минимум на 20 миллиардов евро.

Предприятия, выпускающие технику и вооружение, сейчас переживают настоящий бум, потому что заказы только увеличиваются. И эта тенденция будет продолжаться, причем не только во Франции. Согласно проведенному исследованию, расходы на оборону в Европе только за год выросли в среднем на 11 %.