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В Италии ввели режим ЧП из-за невиданного наплыва мигрантов

12 апреля 2023 07:59
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Новости Италии. Власти Италии ввели в стране чрезвычайное положение из-за невиданного наплыва мигрантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии ввели режим ЧП из-за невиданного наплыва мигрантов-1

С начала 2023-го в страну морем добрались более 30 тысяч человек – вчетверо больше, чем за тот же период годом ранее. А по данным МВД, только за последние три дня прибыли около 3 тысяч нелегалов. Из-за этого в некоторых центрах временного содержания возникла критическая ситуация, прежде всего на острове Лампедуза. На данный момент там почти 2 тысячи мигрантов, в то время как центр рассчитан всего на 400.

В Италии ввели режим ЧП из-за невиданного наплыва мигрантов-4

Для разрешения кризиса правительство выделило из Фонда по национальным чрезвычайным ситуациям 5 миллионов евро, они пойдут на самые срочные мероприятия.

# Беженцы # Новости Италии # Фотофакт

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