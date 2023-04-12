В Италии ввели режим ЧП из-за невиданного наплыва мигрантов

С начала 2023-го в страну морем добрались более 30 тысяч человек – вчетверо больше, чем за тот же период годом ранее. А по данным МВД, только за последние три дня прибыли около 3 тысяч нелегалов. Из-за этого в некоторых центрах временного содержания возникла критическая ситуация, прежде всего на острове Лампедуза. На данный момент там почти 2 тысячи мигрантов, в то время как центр рассчитан всего на 400.