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Минобороны Сербии: страна не поставляет оружие Украине

12 апреля 2023 07:48
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В оборонном сербском ведомстве в среду, 12 апреля, сообщили, что страна не продавала оружие ни Российской Федерации, ни Украине.

Глава Минобороны Милош Вучевич заявил, что Сербия не намерена также продавать вооружение и странам, которые соседствуют с зоной украинского конфликта, приводит его слова ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что Сербия допускает возможность поставок оружия Киеву. По информации Reuters, такие данные следуют из попавших в доступ секретных документов американской разведки. Агентство также сообщило, что фактов, подтверждающих подлинность материалов, нет.

В марте текущего года МИД РФ отправил Сербии официальный запрос по поводу позиции страны на предмет поставок вооружений Украине.  

# Международная политика # Милош Вучевич

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