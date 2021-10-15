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В Италии сотрудников без COVID-паспортов будут отстранять от работы. Как на это реагируют сами итальянцы?

15 октября 2021 09:25
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Новости Италии. В Италии сотрудников без COVID-паспортов будут отстранять от работы. Такое правило начинает действовать уже 15 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, работникам, будь то частного или государственного секторов, для доступа на рабочее место необходимо иметь «зеленый паспорт» или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за последние 48 часов.  

В Италии сотрудников без COVID-паспортов будут отстранять от работы. Как на это реагируют сами итальянцы?-1

Планируется, что проверки будут проводиться ежедневно и, скорее всего, за пределами помещений в начале рабочего дня. В случае выборочных проверок не менее 20 % присутствующего персонала должны участвовать в таком досмотре.  

В Италии сотрудников без COVID-паспортов будут отстранять от работы. Как на это реагируют сами итальянцы?-4

Густаво Умберти, работник фабрики (Италия):
«Зеленый пропуск» на рабочее место позволяет нам бороться с пандемией конкретным и решительным образом. Я думаю, что это хорошая идея и ее следует решительно продвигать вперед.  

В Италии сотрудников без COVID-паспортов будут отстранять от работы. Как на это реагируют сами итальянцы?-7

Ангело Ренга, работник фабрики (Италия):
Это хорошо, это правильно. В такой большой компании, в которой работает много людей, это, вероятно, одна из главных вещей, которая защитит всех нас. Я определенно поддерживаю.  

В Италии сотрудников без COVID-паспортов будут отстранять от работы. Как на это реагируют сами итальянцы?-10

В случае отказа работника предоставить COVID-паспорт, работодатель должен будет отстранить сотрудника от работы без сохранения зарплаты. Тем, кто продолжит трудиться без документа, грозит штраф в размере от 600 до 1 500 евро. Работодатель в случае нарушения указа может быть оштрафован на сумму до 1 000 евро.  

# Коронавирус # Густаво Умберти # Ангело Ренга # Фотофакт

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