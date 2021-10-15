В Италии сотрудников без COVID-паспортов будут отстранять от работы. Как на это реагируют сами итальянцы?
Новости Италии. В Италии сотрудников без COVID-паспортов будут отстранять от работы. Такое правило начинает действовать уже 15 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, работникам, будь то частного или государственного секторов, для доступа на рабочее место необходимо иметь «зеленый паспорт» или отрицательный ПЦР-тест, сделанный за последние 48 часов.
Планируется, что проверки будут проводиться ежедневно и, скорее всего, за пределами помещений в начале рабочего дня. В случае выборочных проверок не менее 20 % присутствующего персонала должны участвовать в таком досмотре.
Густаво Умберти, работник фабрики (Италия):
«Зеленый пропуск» на рабочее место позволяет нам бороться с пандемией конкретным и решительным образом. Я думаю, что это хорошая идея и ее следует решительно продвигать вперед.
Ангело Ренга, работник фабрики (Италия):
Это хорошо, это правильно. В такой большой компании, в которой работает много людей, это, вероятно, одна из главных вещей, которая защитит всех нас. Я определенно поддерживаю.
В случае отказа работника предоставить COVID-паспорт, работодатель должен будет отстранить сотрудника от работы без сохранения зарплаты. Тем, кто продолжит трудиться без документа, грозит штраф в размере от 600 до 1 500 евро. Работодатель в случае нарушения указа может быть оштрафован на сумму до 1 000 евро.