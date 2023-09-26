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Польское следствие установило, что упавшая в ноябре ракета принадлежала Украине

26 сентября 2023 10:58
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Польское следствие установило, что ракета, которая упала в ноябре на юго-востоке Польши и унесла жизни двух человек, принадлежит украинской системе ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Rzeczpospolita.

Как установили следователи, ракета C-300 типа 5В55 упала в Пшеводуве. Как отмечают СМИ Польши, 15 ноября 2022 г. ПВО ВС Украины осуществили попарный пуск ракет, одна из которых упала на территории Польши. В польской прокуратуре пока не сообщили о выводах расследования.

Ракета вечером 15 ноября 2022 года упала на территорию Польши, погибли два человека. Изначально предполагалось, что это был российский боеприпас, однако польский президент Анджей Дуда заявил, что высока вероятность того, что ракета принадлежит системе ПВО Украины.

# Международная политика

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