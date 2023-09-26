ГПК: около 200 авто ожидают въезд в Польшу

Около 200 машин ожидают разрешения на въезд в Польшу, причем большинство из них – на брестском пограничном переходе Тересполь. Об этом информирует Государственный пограничный комитет Республики Беларусь.

Там было допущено только 40% обычного числа автомобилей. Небольшое количество автомобилей ожидает разрешения на въезд в ЕС на пограничных переходах в Литве – Лаворишкес и Шальчининкай.

Грузовые машины ожидают пропуска на всех направлениях в ЕС. На всех пограничных переходах Литвы находятся более 320 грузовиков, через которые в течение дня проехало 46% от обычного объема. Пограничные пункты Кукурыки в Польше и Патерниеки в Латвии выполнили норму на 40% и 62% соответственно.