В Нагорном Карабахе продолжаются обстрелы, число погибших растёт

Напряженная ситуация сохраняется в Нагорном Карабахе. Несмотря на действующее соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, на линии соприкосновения продолжаются обстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прошедшие 13 октября бои на северном направлении стали одними из самых тяжелых с момента обострения конфликта в регионе.