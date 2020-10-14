В Нагорном Карабахе продолжаются обстрелы, число погибших растёт
Напряженная ситуация сохраняется в Нагорном Карабахе. Несмотря на действующее соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, на линии соприкосновения продолжаются обстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Прошедшие 13 октября бои на северном направлении стали одними из самых тяжелых с момента обострения конфликта в регионе.
Местные жители по-прежнему вынуждены прятаться в убежищах и подвалах. Города стоят в руинах: сотни домов разрушены, уничтожены дороги, мосты, объекты инфраструктуры. Число пострадавших и погибших продолжает расти.
Мировое сообщество, а также международные организации призывают Армению и Азербайджан к мирному урегулированию конфликта.