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В Нагорном Карабахе продолжаются обстрелы, число погибших растёт

14 октября 2020 10:03
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Напряженная ситуация сохраняется в Нагорном Карабахе. Несмотря на действующее соглашение о прекращении огня в гуманитарных целях, на линии соприкосновения продолжаются обстрелы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прошедшие 13 октября бои на северном направлении стали одними из самых тяжелых с момента обострения конфликта в регионе.

В Нагорном Карабахе продолжаются обстрелы, число погибших растёт-1

Местные жители по-прежнему вынуждены прятаться в убежищах и подвалах. Города стоят в руинах: сотни домов разрушены, уничтожены дороги, мосты, объекты инфраструктуры. Число пострадавших и погибших продолжает расти.

В Нагорном Карабахе продолжаются обстрелы, число погибших растёт-4

Мировое сообщество, а также международные организации призывают Армению и Азербайджан к мирному урегулированию конфликта.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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