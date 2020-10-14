На улице в Мехико установили огромные разукрашенные черепа

Новости Мексики. По случаю приближающегося в Мексике праздника Дня мертвых в столице установили несколько огромных разукрашенных черепов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Мексики. По случаю приближающегося в Мексике праздника Дня мертвых в столице установили несколько огромных разукрашенных черепов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Из-за пандемии коронавируса в этом году мексиканцы не смогут традиционно масштабно и массово отметить День поминовения усопших, потому власти решили порадовать горожан декорациями.
Традиция праздновать День мертвых уходит корнями во времена древних Майя. 1 и 2 ноября мексиканцы посещают могилы родных, украшают их цветами и зажигают свечи. По всей стране в эти дни проходят красочные карнавалы.
В 2003 году праздник был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.