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На улице в Мехико установили огромные разукрашенные черепа

14 октября 2020 09:57
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Новости Мексики. По случаю приближающегося в Мексике праздника Дня мертвых в столице установили несколько огромных разукрашенных черепов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На улице в Мехико установили огромные разукрашенные черепа-1

Из-за пандемии коронавируса в этом году мексиканцы не смогут традиционно масштабно и массово отметить День поминовения усопших, потому власти решили порадовать горожан декорациями.

На улице в Мехико установили огромные разукрашенные черепа-4

Традиция праздновать День мертвых уходит корнями во времена древних Майя. 1 и 2 ноября мексиканцы посещают могилы родных, украшают их цветами и зажигают свечи. По всей стране в эти дни проходят красочные карнавалы.

В 2003 году праздник был включен ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

# Праздничные даты # Фотофакт

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