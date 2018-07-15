В Испании в результате забега быков пострадали 28 человек

Новости Испании. Все они были госпитализированы с травмами различной степени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два бегуна получили сильные ушибы грудной клетки, трое – черепно-мозговые травмы.



Некоторых из участников забега зацепились одеждой за рога быка. Животное протащило их несколько десятков метров по улице. Врачи уверяют, что жизням пострадавших ничто не угрожает.