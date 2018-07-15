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В Испании в результате забега быков пострадали 28 человек

15 июля 2018 13:09
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Новости Испании. Все они были госпитализированы с травмами различной степени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два бегуна получили сильные ушибы грудной клетки, трое – черепно-мозговые травмы.

В Испании в результате забега быков пострадали 28 человек-1


Некоторых из участников забега зацепились одеждой за рога быка. Животное протащило их несколько десятков метров по улице. Врачи уверяют, что жизням пострадавших ничто не угрожает.

В Испании в результате забега быков пострадали 28 человек-3


Подобные забеги с быками проводятся в испанских городах в рамках праздника Сан-Фермин ежегодно. Это старая испанская традиция, в ходе которой люди бегут вместе с быками, доказывая свою мужественность и удачливость.

# Необычное # Фотофакт

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