Курьёз на воздушном шоу. Во Франции на праздновании Дня взятия Бастилии авиаторы перепутали цвета флага

Новости Франции. Курьезный случай во Франции: во время парада в честь Дня взятия Бастилии пилотажная группа добавила лишнюю красную полосу к французскому флагу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В такой новой последовательности самолеты пролетели над Парижем.

14 июля День взятия Бастилии широко отметили жители страны. История праздника идет со времен Великой французской революции. Именно тогда была провозглашена Первая французская республика под девизом «Свобода, равенство, братство».