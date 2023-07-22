В Великобритании из-за забастовки врачей почти 7,5 млн человек оказались без медпомощи

Новости Великобритании. В Великобритании двухдневную забастовку объявили врачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они требуют увеличения зарплаты, чтобы хоть как-то компенсировать рост цен.

Ранее стачку устроили и другие работники больниц. В результате система здравоохранения в стране практически парализована. А эксперты предрекают серьезный кризис. Поскольку за последние восемь месяцев многочисленных забастовок медицинских работников были отменены почти 700 тысяч врачебных приемов.