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В Великобритании из-за забастовки врачей почти 7,5 млн человек оказались без медпомощи

22 июля 2023 16:43
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Новости Великобритании. В Великобритании двухдневную забастовку объявили врачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они требуют увеличения зарплаты, чтобы хоть как-то компенсировать рост цен.

В Великобритании из-за забастовки врачей почти 7,5 млн человек оказались без медпомощи-1

Ранее стачку устроили и другие работники больниц. В результате система здравоохранения в стране практически парализована. А эксперты предрекают серьезный кризис. Поскольку за последние восемь месяцев многочисленных забастовок медицинских работников были отменены почти 700 тысяч врачебных приемов.

В Великобритании из-за забастовки врачей почти 7,5 млн человек оказались без медпомощи-4

До рекордного показателя выросла и очередь. В ожидании медпомощи находятся почти 7,5 миллиона человек.

# Акции протеста # Новости Великобритании # Фотофакт

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