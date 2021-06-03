В Испании изъяли 862 кг кокаина, замаскированного под уголь

Новости Испании. Полиция Испании изъяла 862 килограмма кокаина. Наркотик был замаскирован под древесный уголь. Обнаружить его удалось в ходе совместной операции с португальскими спецслужбами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасный груз из Колумбии планировали направить на север Испании. Злоумышленники научились скрывать наркотик, доведя его до неузнаваемости. По форме и цвету его практически невозможно отличить от угля. Кроме того, контрабандисты устранили характерный запах кокаина, в связи с чем обнаружить наркотик не могли даже обученные собаки.