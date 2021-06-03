Прямой эфир

В Испании изъяли 862 кг кокаина, замаскированного под уголь

03 июня 2021 10:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Испании. Полиция Испании изъяла 862 килограмма кокаина. Наркотик был замаскирован под древесный уголь. Обнаружить его удалось в ходе совместной операции с португальскими спецслужбами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании изъяли 862 кг кокаина, замаскированного под уголь-1

Опасный груз из Колумбии планировали направить на север Испании. Злоумышленники научились скрывать наркотик, доведя его до неузнаваемости. По форме и цвету его практически невозможно отличить от угля. Кроме того, контрабандисты устранили характерный запах кокаина, в связи с чем обнаружить наркотик не могли даже обученные собаки.

В Испании изъяли 862 кг кокаина, замаскированного под уголь-4

На черном рынке эта партия стоит около 30 миллионов евро. Задержаны три человека.

# Наркотики # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
​В Тегеране произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе
03 июня 2021 10:07

​В Тегеране произошёл пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Индийский океан на грани экологической катастрофы. Затонуло судно с тоннами химических веществ
03 июня 2021 09:38

Индийский океан на грани экологической катастрофы. Затонуло судно с тоннами химических веществ

Александр Лукашенко поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
02 июня 2021 19:37

Александр Лукашенко поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля