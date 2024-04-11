В Исландии не прекращается извержение вулкана

Искусственные барьеры пока сдерживают поток горячей массы. Объекты инфраструктуры, которые находятся поблизости, в частности, электростанция, не пострадали. В зоне риска город Гриндавик с населением около 4 тысяч человек. В этом году вулкан уже беспокоил его жителей. Последний раз три недели назад.