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В Исландии не прекращается извержение вулкана

11 апреля 2024 06:50
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Вулкан в Исландии снова выбросил лаву. Место извержения окутано плотным дымом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исландии не прекращается извержение вулкана-1

Искусственные барьеры пока сдерживают поток горячей массы. Объекты инфраструктуры, которые находятся поблизости, в частности, электростанция, не пострадали. В зоне риска город Гриндавик с населением около 4 тысяч человек. В этом году вулкан уже беспокоил его жителей. Последний раз три недели назад.

# Природные катаклизмы

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