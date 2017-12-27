В Иране устраняют последствия мощного землетрясения

Новости Ирана. В Иране устраняют последствия очередного землетрясения. Подземные толчки магнитудой 4,2 были зафиксированы в 40 километрах от Тегерана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число пострадавших достигло 80 человек, сообщается об одном погибшем. Большинству травмированных медики смогли оказать помощь на месте. Несколько десятков местных жителей госпитализированы. Страна находится в зоне сейсмической активности и землетрясения здесь происходят достаточно часто.