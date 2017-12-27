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В Иране устраняют последствия мощного землетрясения

27 декабря 2017 20:19
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Новости Ирана. В Иране устраняют последствия очередного землетрясения. Подземные толчки магнитудой 4,2 были зафиксированы в 40 километрах от Тегерана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Иране устраняют последствия мощного землетрясения-1

Число пострадавших достигло 80 человек, сообщается об одном погибшем. Большинству травмированных медики смогли оказать помощь на месте. Несколько десятков местных жителей госпитализированы. Страна находится в зоне сейсмической активности и землетрясения здесь происходят достаточно часто.

В Иране устраняют последствия мощного землетрясения-4

Самым разрушительным за последнее время стал природный катаклизм в середине ноября 2017 года. Тогда погибли более 600 человек.

# Землетрясение # Фотофакт

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