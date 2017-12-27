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Человек, стрелявший на кондитерской фабрике в Москве, объявлен в розыск

27 декабря 2017 16:59
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Новости России. Мужчину, устроившего стрельбу на кондитерской фабрике в Москве, разыскивают по всему городу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Человек, стрелявший на кондитерской фабрике в Москве, объявлен в розыск-1

Человек, стрелявший на кондитерской фабрике в Москве, объявлен в розыск-3

Выяснилось, что это экс-директор предприятия. Он избавился от оружия и скрылся с места преступления еще до того, как завод был оцеплен силовиками. Утром бывший владелец предприятия вступил в конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и открыл огонь.

Человек, стрелявший на кондитерской фабрике в Москве, объявлен в розыск-6

В результате один человек погиб, еще трое получили ранения. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

# Фотофакт # Стрельба

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