Человек, стрелявший на кондитерской фабрике в Москве, объявлен в розыск

Новости России. Мужчину, устроившего стрельбу на кондитерской фабрике в Москве, разыскивают по всему городу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выяснилось, что это экс-директор предприятия. Он избавился от оружия и скрылся с места преступления еще до того, как завод был оцеплен силовиками. Утром бывший владелец предприятия вступил в конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и открыл огонь.