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Взрыв в магазине в Петербурге: взрывное устройство предположительно было в камере хранения

27 декабря 2017 18:24
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Новости России. Тревожные новости пришли из Санкт-Петербурга 27 декабря. В одном из крупных магазинов города прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путин назвал взрыв в Петербурге терактом (подробности).

Взрыв в магазине в Петербурге: взрывное устройство предположительно было в камере хранения-1

Пострадали 10 человек, 4 госпитализированы, как минимум один из них находится в критическом состоянии. Более 50 посетителей были эвакуированы. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, взрывотехники и полиция.

Взрыв в магазине в Петербурге: взрывное устройство предположительно было в камере хранения-4

По предварительным данным, неустановленное взрывное устройство было заложено в одной из камер хранения. Магазин, в котором произошло ЧП, закрыт.

Взрыв в магазине в Петербурге: взрывное устройство предположительно было в камере хранения-7

Сообщается, что несущие конструкции здания не повреждены, опасности его обрушения нет. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

# Фотофакт # Взрыв

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