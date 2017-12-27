Взрыв в магазине в Петербурге: взрывное устройство предположительно было в камере хранения

Новости России. Тревожные новости пришли из Санкт-Петербурга 27 декабря. В одном из крупных магазинов города прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Путин назвал взрыв в Петербурге терактом (подробности).
Новости России. Тревожные новости пришли из Санкт-Петербурга 27 декабря. В одном из крупных магазинов города прогремел взрыв, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Путин назвал взрыв в Петербурге терактом (подробности).
Пострадали 10 человек, 4 госпитализированы, как минимум один из них находится в критическом состоянии. Более 50 посетителей были эвакуированы. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, взрывотехники и полиция.
По предварительным данным, неустановленное взрывное устройство было заложено в одной из камер хранения. Магазин, в котором произошло ЧП, закрыт.
Сообщается, что несущие конструкции здания не повреждены, опасности его обрушения нет. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.