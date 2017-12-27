На Донбассе обменялись пленными, освободили почти 400 человек

Новости Украины. В Донбассе завершился самый масштабный обмен пленными за время конфликта между Киевом и самопровозглашенными республиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его провели на нейтральной территории, под наблюдением представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что стороны в общей сложности должны освободить почти 400 пленных.