На Донбассе обменялись пленными, освободили почти 400 человек

Новости Украины. В Донбассе завершился самый масштабный обмен пленными за время конфликта между Киевом и самопровозглашенными республиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. В Донбассе завершился самый масштабный обмен пленными за время конфликта между Киевом и самопровозглашенными республиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его провели на нейтральной территории, под наблюдением представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что стороны в общей сложности должны освободить почти 400 пленных.
По словам президента Украины, достичь такого прогресса удалось лишь благодаря минским соглашениям: процесс обсуждался на заседаниях трехсторонней контактной группы в белорусской столице.