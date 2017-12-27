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На Донбассе обменялись пленными, освободили почти 400 человек

27 декабря 2017 20:09
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Новости Украины. В Донбассе завершился самый масштабный обмен пленными за время конфликта между Киевом и самопровозглашенными республиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На Донбассе обменялись пленными, освободили почти 400 человек-1

Его провели на нейтральной территории, под наблюдением представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Ранее сообщалось, что стороны в общей сложности должны освободить почти 400 пленных.

На Донбассе обменялись пленными, освободили почти 400 человек-4

По словам президента Украины, достичь такого прогресса удалось лишь благодаря минским соглашениям: процесс обсуждался на заседаниях трехсторонней контактной группы в белорусской столице.

# Фотофакт # Война в Украине

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