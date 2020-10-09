В Южной Корее загорелся небоскрёб, пострадали около 90 человек

Новости Южной Кореи. Без малого 90 человек попали в больницу с различными травмами в результате сильнейшего пожара в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе Ульсан загорелся 33-этажный небоскреб, в котором находились жилые квартиры и офисы. Возгорание началось на 12-м этаже и мгновенно распространилось по всему зданию.

Пожарным удалось взять пламя под контроль, однако справиться с ним пока не удается. Тушению мешает сильный ветер. Причины ЧП пока не установлены.