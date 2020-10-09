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В Южной Корее загорелся небоскрёб, пострадали около 90 человек

09 октября 2020 09:00
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Новости Южной Кореи. Без малого 90 человек попали в больницу с различными травмами в результате сильнейшего пожара в Южной Корее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее загорелся небоскрёб, пострадали около 90 человек-1

В городе Ульсан загорелся 33-этажный небоскреб, в котором находились жилые квартиры и офисы. Возгорание началось на 12-м этаже и мгновенно распространилось по всему зданию.  

Пожарным удалось взять пламя под контроль, однако справиться с ним пока не удается. Тушению мешает сильный ветер. Причины ЧП пока не установлены.   

# Пожар # Фотофакт

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