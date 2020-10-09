Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе
Ереван и Баку подтвердили участие в консультациях в Москве для обсуждения нагорнокарабхского конфликта. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на МИД России. Встреча запланирована на 9 октября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тем временем, как сообщают военные ведомства Армении и Азербайджана, минувшей ночью в зоне эскалации продолжились обстрелы. Градус напряженности не спадает. Бои шли по всей линии соприкосновения.
Регион остается зоной боевых действий уже более недели. Под ударом многие города. Разрушены сотни зданий. Число погибших и пострадавших продолжает расти.