Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе

Ереван и Баку подтвердили участие в консультациях в Москве для обсуждения нагорнокарабхского конфликта. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на МИД России. Встреча запланирована на 9 октября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.