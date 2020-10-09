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Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе

09 октября 2020 08:45
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Ереван и Баку подтвердили участие в консультациях в Москве для обсуждения нагорнокарабхского конфликта. Об этом сообщает российское агентство ТАСС со ссылкой на МИД России. Встреча запланирована на 9 октября, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе-1

Тем временем, как сообщают военные ведомства Армении и Азербайджана, минувшей ночью в зоне эскалации продолжились обстрелы. Градус напряженности не спадает. Бои шли по всей линии соприкосновения.

Баку и Ереван подтвердили участие в консультациях в Москве для обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе-4

Регион остается зоной боевых действий уже более недели. Под ударом многие города. Разрушены сотни зданий. Число погибших и пострадавших продолжает расти.

# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Фотофакт

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