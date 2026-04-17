В Индонезии погибли 8 человек в результате крушения вертолета

8 человек погибли при крушении вертолета в индонезийской провинции Западный Калимантан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это случилось накануне утром.

После многочасовых поисков, обломки летательного аппарата были обнаружены в труднопроходимом лесу. В спасательной операции участвовали пожарные, полицейские и военные. Причина крушения остается неясной. По словам представителя экстренных служб, в результате катастрофы погибли все, кто находился на борту – шесть пассажиров и два члена экипажа. Сообщается, что вертолет принадлежал частной авиакомпании.