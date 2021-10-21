В Индии вакцинировали от коронавируса более миллиарда человек

Новости Индии. В Индии вакцинировали более 1 миллиарда человек. Рубеж введенных доз вакцин против COVID-19 преодолен в стране сегодня, 21 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Минздрава, порядка 70 % всех взрослых получили первую дозу вакцины, еще около 30 % прошли полный курс. В честь этого события в Красном форте Нью-Дели будет поднят самый большой в стране национальный флаг. Также объявления о новом рекорде запустят в поездах, самолетах и на кораблях.