Взрыв произошёл в одном из китайских ресторанов. 3 человека погибли, более 30 пострадали

Новости Китая. Три человека погибли в результате взрыва в одном из китайских ресторанов. Более 30 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Три человека погибли в результате взрыва в одном из китайских ресторанов. Более 30 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЧП произошло 21 октября в городе Шэньян. Взрыв был такой силы, что поврежденными оказались припаркованные поблизости автомобили, а в соседних зданиях выбиты стекла.
Пожарные и спасательные команды продолжают работать на месте происшествия. По мнению экспертов, причиной взрыва могла стать утечка газа.