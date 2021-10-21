Взрыв произошёл в одном из китайских ресторанов. 3 человека погибли, более 30 пострадали

Новости Китая. Три человека погибли в результате взрыва в одном из китайских ресторанов. Более 30 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло 21 октября в городе Шэньян. Взрыв был такой силы, что поврежденными оказались припаркованные поблизости автомобили, а в соседних зданиях выбиты стекла.