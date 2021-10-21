Прямой эфир

Взрыв произошёл в одном из китайских ресторанов. 3 человека погибли, более 30 пострадали

21 октября 2021 08:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Китая. Три человека погибли в результате взрыва в одном из китайских ресторанов. Более 30 пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Взрыв произошёл в одном из китайских ресторанов. 3 человека погибли, более 30 пострадали-1

ЧП произошло 21 октября в городе Шэньян. Взрыв был такой силы, что поврежденными оказались припаркованные поблизости автомобили, а в соседних зданиях выбиты стекла.  

Взрыв произошёл в одном из китайских ресторанов. 3 человека погибли, более 30 пострадали-4

Пожарные и спасательные команды продолжают работать на месте происшествия. По мнению экспертов, причиной взрыва могла стать утечка газа.  

# Взрыв # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
​Глава ведущей фракции Европарламента предупредил о возможном выходе Польши из ЕС
21 октября 2021 08:20

​Глава ведущей фракции Европарламента предупредил о возможном выходе Польши из ЕС

В Латвии закроются магазины, рестораны и школы из-за ситуации с коронавирусом
21 октября 2021 07:45

В Латвии закроются магазины, рестораны и школы из-за ситуации с коронавирусом

В ООН обеспокоены судьбой афганских беженцев, которым Польша отказывает в предоставлении убежища
21 октября 2021 07:28

В ООН обеспокоены судьбой афганских беженцев, которым Польша отказывает в предоставлении убежища