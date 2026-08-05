Эксперты предложили уменьшить население Земли в два раза к 2200 году

Ученые выдвинули предложение по сохранению природных ресурсов на Земле, пишет ТАСС со ссылкой на научный журнал Sustainable Development.

В публикации приводится мнение, что сохранению природных ресурсов и биоразнообразия планеты, а также уменьшению выбросов углекислого газа может способствовать сокращение населения Земли в два раза к 2200 году. То есть предлагается привести численность населения планеты к показателю в 4 млрд человек. Это, по мнению автора, приведет к снижению давления на дикие экосистемы и смягчению последствий климатических изменений.

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