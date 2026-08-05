Прямой эфир

Эксперты предложили уменьшить население Земли в два раза к 2200 году

05 августа 2026 08:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Эксперты предложили уменьшить население Земли в два раза к 2200 году-0

Ученые выдвинули предложение по сохранению природных ресурсов на Земле, пишет ТАСС со ссылкой на научный журнал Sustainable Development.

В публикации приводится мнение, что сохранению природных ресурсов и биоразнообразия планеты, а также уменьшению выбросов углекислого газа может способствовать сокращение населения Земли в два раза к 2200 году. То есть предлагается привести численность населения планеты к показателю в 4 млрд человек. Это, по мнению автора, приведет к снижению давления на дикие экосистемы и смягчению последствий климатических изменений.

Фото: Pinterest

# Наука

Другие новости рубрики

Все новости
В Испании растет обеспокоенность призывами в соцсетях к новому нашествию мигрантов
05 августа 2026 07:55

В Испании растет обеспокоенность призывами в соцсетях к новому нашествию мигрантов

Латвийские управляющие банкротствами бьют рекорды по нарушениям
05 августа 2026 07:52

Латвийские управляющие банкротствами бьют рекорды по нарушениям

ЮАР запускает один из крупнейших ветропарков страны
05 августа 2026 07:39

ЮАР запускает один из крупнейших ветропарков страны