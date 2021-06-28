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В Индии предотвращён крупный теракт, ведётся допрос злоумышленника

28 июня 2021 12:12
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Новости Индии. В Индии обнаружили взрывчатку большой мощности и предотвратили крупный теракт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии предотвращён крупный теракт, ведётся допрос злоумышленника-1

Взрывное устройство весом шесть килограммов получил боевик одной из радикальных группировок и должен был установить его в людном месте. Однако полиция задержала злоумышленника. Сейчас ведется допрос. К слову, ранее был арестован еще один террорист. Силовики изъяли у него пять самодельных взрывных устройств.

# Теракт # Фотофакт

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