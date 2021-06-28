В Индии предотвращён крупный теракт, ведётся допрос злоумышленника

Взрывное устройство весом шесть килограммов получил боевик одной из радикальных группировок и должен был установить его в людном месте. Однако полиция задержала злоумышленника. Сейчас ведется допрос. К слову, ранее был арестован еще один террорист. Силовики изъяли у него пять самодельных взрывных устройств.