В Чёрном море пройдут военные учения «Си Бриз – 2021»

Военные учения «Си Бриз – 2021» начинаются 28 июня в Черном море. Они продлятся до 10 июля и станут самыми масштабными с 1997 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Военные учения «Си Бриз – 2021» начинаются 28 июня в Черном море. Они продлятся до 10 июля и станут самыми масштабными с 1997 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В двухнедельных маневрах примет участие наибольшее в истории «Си Бриз» число стран. Это подразделения Украины, США, Канады, Британии, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции и Латвии. Только Украина направляет полторы тысячи военных и десятки единиц техники и вооружения. Основная задача – отработать взаимодействие по стандартам НАТО.