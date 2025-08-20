В Индии из-за ливней и наводнений погибли 12 человек

Большая вода несет смерть и разрушения Индии. Как минимум 12 человек погибли, еще один пропал без вести в результате масштабных наводнений на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильные дожди, которые не прекращаются уже неделю, вызвали масштабный разлив рек и затопления. В считаные часы под воду ушли улицы городов и деревень, у людей не было возможности собрать даже самое необходимое. Спасаясь от стихии, местные жители бросали свои дома и ценные вещи, в спешке покидая опасные районы.

Мы спали, когда около часа ночи вода внезапно хлынула в наши дома. Мы запаниковали и бросились бежать, не став ждать, когда нам кто-то поможет. Мы не задумываясь просто сбежали из деревни.

В эпицентре разгула стихии оказался и многомиллионный Мумбаи. Наводнения вызвали жуткий хаос в мегаполисе. Нарушено оказалось движение транспорта, вода затопила метро, поступают сообщения о десятках разрушенных домов, более сотни серьезно повреждены. Власти ввели в регионе высший – красный уровень опасности.