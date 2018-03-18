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В Санта-Барбаре родила жирафиха Одри: зоопарк проводит голосование на сайте, чтобы выбрать имя новорождённой

18 марта 2018 13:27
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Новости США. Весенний подарок преподнесла зоосаду города Санта-Барбара жирафиха по имени Одри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Санта-Барбаре родила жирафиха Одри: зоопарк проводит голосование на сайте, чтобы выбрать имя новорождённой-1

Там на свет появилась новорожденная. Вес малышки чуть более 80 килограммов при росте 185 сантиметров (высота взрослой особи зачастую достигает пяти метров). Пока кроха делает свои первые шаги и познает мир.

В Санта-Барбаре родила жирафиха Одри: зоопарк проводит голосование на сайте, чтобы выбрать имя новорождённой-3

Сотрудники зоопарка решают, как назвать малютку-жирафа. Сейчас на сайте идет открытое голосование. В финал уже вышли четыре имени: Амира, Куинтин, Макена и Наггет.

В Санта-Барбаре родила жирафиха Одри: зоопарк проводит голосование на сайте, чтобы выбрать имя новорождённой-5

В Санта-Барбаре родила жирафиха Одри: зоопарк проводит голосование на сайте, чтобы выбрать имя новорождённой-7

В Санта-Барбаре родила жирафиха Одри: зоопарк проводит голосование на сайте, чтобы выбрать имя новорождённой-9

# Фотофакт # Животные

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