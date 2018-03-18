В Санта-Барбаре родила жирафиха Одри: зоопарк проводит голосование на сайте, чтобы выбрать имя новорождённой

Новости США. Весенний подарок преподнесла зоосаду города Санта-Барбара жирафиха по имени Одри, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там на свет появилась новорожденная. Вес малышки чуть более 80 килограммов при росте 185 сантиметров (высота взрослой особи зачастую достигает пяти метров). Пока кроха делает свои первые шаги и познает мир.