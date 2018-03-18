У берегов Греции затонула лодка с мигрантами, среди погибших – дети

Новости Греции. Добраться вплавь до суши смогли лишь три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около двадцати беженцев погибли, среди жертв – женщины и шестеро детей. По предварительной версии, лодка с нелегальными мигрантами направлялась в Европу из Турции, однако потерпела крушение в Эгейском море.