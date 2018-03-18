У берегов Греции затонула лодка с мигрантами, среди погибших – дети

Новости Греции. Добраться вплавь до суши смогли лишь три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. Добраться вплавь до суши смогли лишь три человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около двадцати беженцев погибли, среди жертв – женщины и шестеро детей. По предварительной версии, лодка с нелегальными мигрантами направлялась в Европу из Турции, однако потерпела крушение в Эгейском море.
О трагедии в местную полицию сообщил один из спасшихся беженцев. Сейчас ведутся поиски пропавших без вести, в районе происшествия работают береговая охрана и вертолеты.