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Пожар в отеле на Филиппинах: погибли 4 человека

18 марта 2018 12:07
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Новости Филиппин. На Филиппинах вспыхнул пожар в четырехзвездочном отеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожар в отеле на Филиппинах: погибли 4 человека-1

На данный момент огонь локализован, спасатели проверяют помещения. Не исключено, что в здании еще могут находиться около 20 отдыхающих. По последним данным, погибли четыре человека, еще шесть – госпитализированы.

Пожар в отеле на Филиппинах: погибли 4 человека-3

Во время пожара сильный дым распространился по всему району, в результате чего полиция перекрыла близлежащие дороги. По предварительной версии, пожар начался на втором этаже здания, где расположены номера отеля и казино. Причины ЧП пока неизвестны. Ранее сообщалось о крупном пожаре в торговом центре на Филиппинах.

Пожар в отеле на Филиппинах: погибли 4 человека-5

Пожар в отеле на Филиппинах: погибли 4 человека-7

Пожар в отеле на Филиппинах: погибли 4 человека-9

Пожар в отеле на Филиппинах: погибли 4 человека-11

 

# Пожар # Фотофакт

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