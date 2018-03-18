Пожар в отеле на Филиппинах: погибли 4 человека

Новости Филиппин. На Филиппинах вспыхнул пожар в четырехзвездочном отеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На данный момент огонь локализован, спасатели проверяют помещения. Не исключено, что в здании еще могут находиться около 20 отдыхающих. По последним данным, погибли четыре человека, еще шесть – госпитализированы.